В Самаре изъята крупная партия мефедрона

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Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Самаре поступила оперативная информация о том, что ранее не судимый, безработный 18-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью проверки полученной информации сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области задержали молодого человека во дворе дома, расположенного на улице Революционной в областном центре.

В присутствии понятых у молодого человека изъяли из бокового наружного кармана куртки сверток с порошкообразным веществом. В ходе досмотра квартиры, в которой проживал подозреваемый, полицейские изъяли весы и полимерные пакеты.

Изъятый сверток направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты исследования показали, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, общей массой 197 граммов, что относится к крупному размеру.

В ходе опроса молодой человек пояснил, что хранил наркотики с целью дальнейшей реализации на территории города.

Сотрудники полиции призывают граждан быть неравнодушными и обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств просит сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону 102.