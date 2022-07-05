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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре из незаконного оборота изъято около 670 г запрещенных веществ

5 июля 2022 09:48
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В Самаре из незаконного оборота изъято около 670 г запрещенных веществ

Сотрудниками полиции в рамках расследования уголовного дела о незаконном хранении наркотических средств проведен обыск в квартире, расположенной в многоквартирном доме Октябрьского района областного центра, в ходе которого оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков в кухонном шкафу обнаружили и изъяли 30 свертков с порошкообразным веществом.

В Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области исследованием установлено, что представленное на экспертизу вещество, массой около 670 грамм, содержит в своем составе N-метилметкатинон, который является наркотическим средством.

В отношении безработного ранее не судимого мужчины 2002 года рождения, возбуждено уголовное дело. Оперуполномоченные полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, а также канал поступления наркотиков в Самарскую область. Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

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