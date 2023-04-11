Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦБ: доля рубля в расчетах за экспорт сравнялась с долларом
ЦБ: доля рубля в расчетах за экспорт сравнялась с долларом
В связи с проведением «Космического полумарафона» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
В связи с проведением «Космического полумарафона» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
Новая выставка откроется в Тольяттинском краеведческом музее
Новая выставка откроется в Тольяттинском краеведческом музее
За три месяца централизованное водоснабжение появилось еще в 36 самарских домах
За три месяца централизованное водоснабжение появилось еще в 36 самарских домах
Самарец попросить друга оформить рассрочку для себя и перестал выходить на связь
Самарец попросить друга оформить рассрочку для себя и перестал выходить на связь
Бездомный упал с высоты на коляску с ребенком в центре Москвы
Бездомный упал с высоты на коляску с ребенком в центре Москвы
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
Ученые Самарского политеха нашли новый кристаллический кислород-ионный проводник
Ученые Самарского политеха нашли новый кристаллический кислород-ионный проводник
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.74
-0.66
EUR 89.17
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
В Самарской области реализуют областную акцию «Первые в космосе 2.0»
Самарский зоопарк приглашает на квест "Животные-покорители космоса"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре девушка поверила мошенникам, что отец попал в беду, и перевела деньги

11 апреля 2023 11:00
188
В Самаре девушка поверила мошенникам, что отец попал в беду, и перевела деньги

Около полуночи безработной жительнице Самары 1997 года рождения позвонили на сотовый телефон.

Собеседник сообщил о том, что отец девушки совершил преступление, в связи с чем необходимо перевести на продиктованный номер счета имеющиеся денежные средства. Девушка, растерявшись, согласилась выполнить условия звонившего. Следуя его инструкции, она перевела на чужой счет 15 000 рублей. После этого собеседник прекратил разговор. Когда девушка позвонила отцу, то выяснилось, что она стала жертвой обмана. С сообщением  о произошедшем она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре аферисты обманули пенсионера на 1 млн рублей
10 апреля 2023, 10:31
В Самаре аферисты обманули пенсионера на 1 млн рублей
Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. Криминал
319
Мошенники научились выводить деньги без данных карты по QR-коду
07 апреля 2023, 11:47
Мошенники научились выводить деньги без данных карты по QR-коду
Злоумышленники рассчитывают на то, что клиент может быть не знаком с особенностями QR-кода, поэтому может легко передать его мошенникам. Криминал
553
Мошенники через удаленный доступ телефона похитили больше полусотни тысяч рублей у самарца
07 апреля 2023, 11:37
Мошенники через удаленный доступ похитили больше полусотни тысяч рублей у самарца
Чтобы обезопасить свои сбережения собеседник предложил 25-летнему самарчанину установить на телефон приложение. Криминал
567
В центре внимания
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
11 апреля 2023  12:49
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
85
Проект
11 апреля 2023  11:46
Проект "Главная тема" с Губернатором Дмитрием Азаровым выйдет в эфир 11 апреля
134
14 апреля в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
11 апреля 2023  11:38
14 апреля в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
113
Летом в детских оздоровительных лагерях Самарского региона смогут отдохнуть почти 44 000 детей
11 апреля 2023  10:07
Летом в детских оздоровительных лагерях Самарского региона смогут отдохнуть почти 44 000 детей
147
Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область на сегодняшний день является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны.
10 апреля 2023  19:21
Достойное образование - залог технологического суверенитета страны: Дмитрий Азаров выступил на Областной студенческой научной конференции
1040
Весь список