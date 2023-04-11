В Самаре девушка поверила мошенникам, что отец попал в беду, и перевела деньги

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Около полуночи безработной жительнице Самары 1997 года рождения позвонили на сотовый телефон.

Собеседник сообщил о том, что отец девушки совершил преступление, в связи с чем необходимо перевести на продиктованный номер счета имеющиеся денежные средства. Девушка, растерявшись, согласилась выполнить условия звонившего. Следуя его инструкции, она перевела на чужой счет 15 000 рублей. После этого собеседник прекратил разговор. Когда девушка позвонила отцу, то выяснилось, что она стала жертвой обмана. С сообщением о произошедшем она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.