В Самаре аферисты обманули пенсионера на 1 млн рублей

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Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Самаре пенсионеру 1949 г.р. поступило несколько телефонных звонков с различных номеров. Неизвестный представился работником банка и сообщил, что

с его счетом происходят мошеннические действия и для сохранности денежных средств необходимо их снять и перевести на "безопасный счет". Потерпевший снял деньги и перевел на указанный аферистом счет около 1 000 000р., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.