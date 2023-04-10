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В Самаре аферисты обманули пенсионера на 1 млн рублей

10 апреля 2023 10:31
158
В Самаре аферисты обманули пенсионера на 1 млн рублей

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Самаре пенсионеру 1949 г.р. поступило несколько телефонных звонков с различных номеров. Неизвестный представился работником банка и сообщил, что

с его счетом происходят мошеннические действия и для сохранности денежных средств необходимо их снять и перевести на "безопасный счет". Потерпевший снял деньги и перевел на указанный аферистом счет около 1 000 000р., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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