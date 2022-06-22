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В Самаре 82-летняя пенсионерка передала мошенникам 700 000 рублей

22 июня 2022 12:30
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В Самаре 82-летняя пенсионерка передала мошенникам 700 000 рублей

В отдел полиции Промышленного района поступило сообщение от 82-летней жительницы областного центра о том, что неизвестная похитила принадлежащие ей денежные средства в размере 700 000 рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что потерпевшей позвонила неизвестная, которая представилась её внучкой. Звонившая пояснила, что совершила ДТП, находится в больнице с пострадавшими, и с целью урегулирования вопроса ей необходимы денежные средства.

К пенсионерке пришел неизвестный, которому она передала 200 тысяч рублей. Когда она вернулась домой, опять раздался телефонный звонок. Тот же голос сказал, что сумма недостаточна. Доверчивая пенсионерка сходила в ближайшее отделение банка, сняла со своего счета 500 тысяч рублей и передала мужчине, который сопровождал ее от дома до кредитного учреждения.

Через некоторое время пенсионерка позвонила родственнице и выяснила, что с ней всё в порядке. Пожилая самарчанка  поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных фактов преступной деятельности.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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