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В Самаре 30-летнего менеджера по работе с клиентами обманули мошенники

30 июня 2024 14:04
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В Самаре 30-летнего менеджеру по работе с клиентами обманули мошенники

30-летнему менеджеру по работе с клиентами одной из компаний через messenger позвонил якобы сотрудник «Госуслуг» и сообщил, что для предотвращения мошеннических действий необходимо сообщить код из смс-сообщения, что он и сделал. После чего попытался зайти в личный Кабинет, однако вход был заблокирован.

Мужчина обратился в МФЦ с просьбой вернуть доступ к аккаунту и узнал, что от его имени подана заявка на микрозайм.

Мошенники осуществили неправомерный доступ к компьютерной информации на «Госуслугах» - это привело к блокировке входа на портал. Благодаря оперативному обращению потерпевшего в полицию, удалось блокировать заявку на кредит и восстановить доступ к личной странице.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

 

Теги: Мошенники

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