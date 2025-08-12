Я нашел ошибку
Главные новости:
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
В Самарской области в августе утонули 4 человека
Полиция России по Самарской области предупреждает об ответственности для лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре 18-летнюю девушку обманули на 105 000 рублей

12 августа 2025 11:04
109
В отдел полиции города Самары обратилась 18-летняя местная жительница с заявлением о хищении порядка 105 000 рублей. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что девушке поступали звонки от неизвестного, который представился сотрудником социальной службы и убедил местную жительницу, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ и для сохранности денежных средств необходимо срочно перевести их на “безопасный счет”.

Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенников и перевела все свои накопления. Неизвестные перестали выходить на связь, после чего девушка поняла, что стала жертвой обмана обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

Новости по теме
Медицинский работник в Самаре стала жертвой телефонных аферистов
11 августа 2025, 10:15
Медицинский работник в Самаре стала жертвой телефонных аферистов
Мошенники завладели более 900 000 руб. Криминал
341
В МВД предупредили о мошеннических QR-кодах
10 августа 2025, 11:37
В МВД предупредили о мошеннических QR-кодах
Пользователь сканирует код, думая, что он ведет к акции или скидке, но вместо этого автоматически переводит деньги на счет мошенника. Криминал
539
Молодая самарчанка купила жуликам телевизоры на 315 тысяч рублей
10 августа 2025, 11:08
Молодая самарчанка купила жуликам телевизоры на 315 тысяч рублей
После совершения транзакций заявитель осознала факт мошенничества и обратилась в полицию за помощью. Криминал
609
В центре внимания
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
112
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
67
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
113
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
12 августа 2025  09:19
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
126
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025  22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
842
