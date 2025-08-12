В Самаре 18-летнюю девушку обманули на 105 000 рублей

109

В отдел полиции города Самары обратилась 18-летняя местная жительница с заявлением о хищении порядка 105 000 рублей. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что девушке поступали звонки от неизвестного, который представился сотрудником социальной службы и убедил местную жительницу, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ и для сохранности денежных средств необходимо срочно перевести их на “безопасный счет”.

Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенников и перевела все свои накопления. Неизвестные перестали выходить на связь, после чего девушка поняла, что стала жертвой обмана обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.