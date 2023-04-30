В Ростове-на-Дону задержали семейную пару за убийство восьмимесячной девочки

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В Ростове-на-Дону задержали семейную пару за убийство восьмимесячного ребенка. Об этом 30 апреля сообщил портал «МВД Медиа», пишут "Известия".

Останки ребенка следователи обнаружили в ходе осмотра места жительства супругов. Перед этим женщина обратилась в полицию с заявлением о похищении ее восьмимесячной дочери.

Выяснилось, что родители причинили девочке травмы, от которых она скончалась, а после спрятали тело и обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Женщина, работавшая няней ребенка, в беседе с «Газетой.Ru» назвала родителей девочки неадекватными и рассказала, что подозревала отца ребенка в употреблении наркотиков. По словам женщины, ей приходилось сидеть с девочкой целыми днями.

Фото из открытых источников