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В Промышленном районе Самары женщина обворовывала пенсионеров

26 октября 2022 13:07
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В Промышленном районе Самары женщина обворовывала пенсионеров

В полицию поступило сообщение от 82-летнего жителя Промышленного района областного центра. Мужчина пояснил,  что из его квартиры похитили 7 тысяч рублей. Пропажу денег он обнаружил после ухода женщины, с которой познакомился случайно на улице.

Со слов пожилого потерпевшего, когда он шел в магазин, к нему подошла приятная и доброжелательная незнакомая женщина, настойчиво предложила свою помощь – проводила пенсионера в магазин и до дома. Тронутый такой заботой и вниманием хозяин дома пригласил незнакомку к себе в гости. Они пообщались, после чего гостья попрощалась и ушла.  Спустя некоторое время после ее ухода мужчина обнаружил пропажу денежных средств и обратился за помощью в полицию.

Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в домофоне. В женщине, которая сопровождала пожилого мужчину, оперативники узнали ранее неоднократно судимую за совершение краж у пенсионеров жительницу областного центра 1964 года рождения.

В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили, что женщина может быть причастна к совершению ещё одного имущественного преступления. Жертвой похитительницы стала жительница Промышленного района. Хищение чужих сбережений произошло после того, как доверчивая пенсионерка передала незнакомке свою тяжелую сумку. Отвлекая собеседницу разговором, злоумышленница незаметно вытащила из чужой сумки кошелек, после чего проводила хозяйку похищенного до дома и попрощалась с ней. Сумма причиненного ущерба составила 11 600 рублей.

Женщине назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции в очередной раз просят поговорить со своими пожилыми родственниками, призвать их быть более внимательными, не доверять незнакомцам и не впускать их в квартиры.

Теги: Кража

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