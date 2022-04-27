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В Приволжском районе задержали подозреваемых в краже оборудования газопровода

27 апреля 2022 10:18
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В Приволжском районе задержали подозреваемых в краже оборудования газопровода

Злоумышленники знали  об  отключении газопровода от действующей сети,  поэтому решили совершить хищение металла.

В дежурную часть отдела полиции обратился работник одной из организаций по обслуживанию газопровода, проходящего по территории Приволжского района, и сообщил о том, что  в селе Давыдовка Самарской области  неизвестные лица демонтируют газопровод. Мужчина описал приметы злоумышленников и транспорт, на котором они передвигаются.

По сообщению  незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.   Сотрудники полиции на месте происшествия обнаружили поврежденный газопровод и задержали двоих мужчин, которые находились рядом в автомобиле  ВАЗ - 2109.  В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли две ножовки и пять полотен по металлу, срезанную часть газопроводной трубы.

Задержанных доставили в территориальный отдел внутренних дел для  установления личности и дальнейшего разбирательства. Ими оказались местные жители 1993 и 1997 годов рождения. Оба безработные, ранее к уголовной ответственности не привлекались.  В ходе опроса злоумышленники рассказали о том, что знали  об  отключении  газопровода от действующей сети,  поэтому решили совершить кражу трубы и сдать в пункт приема металлолома.

Следственным отделением   ОМВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158  УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В рамках расследования уголовного дела  полицейские установили еще два факта - 7 и 10 февраля текущего года – хищения подозреваемыми оборудования наружного газопровода, состоящего на балансе администрации муниципального района Приволжский.

Похищенное местное жители сдали в пункт приема металлолома, вырученные деньги потратили на личные нужды.   

Согласно представленным документам, ущерб причиненный собственнику составил 20 тысяч рублей.

По данным фактам в отношении подозреваемых возбуждено два уголовных дела по  признакам преступлений, предусмотренных п. а ч. 2  ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Расследование уголовных дел продолжается.

Теги: Кража Уголовное дело

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