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В поезде задержан житель Самарской области с наркотиками

26 января 2022 11:41
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В поезде задержан житель Самарской области с наркотиками

Полицейскими патрульно-постовой службы полиции Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте при проведении оперативно-профилактического мероприятия задержан житель Самарской области, подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств.

При сопровождении пассажирского поезда дальнего следования Воркута – Адлер внимание полицейских привлек один из пассажиров, направлявшийся в г. Волгоград. В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

В результате проведенных экспертиз установлено, что обнаруженное вещество является наркотическим средством, имеющим в составе героин, морфин – общей массой около 50 граммов.

По данному факту следственным отделом Пензенского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Далее в рамках расследования уголовного дела и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ПФО и Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте были задержаны в Нижнем Новгороде еще двое участников преступной группы.

Установлено, что злоумышленники приобретали через Интернет крупные партии наркотических средств и расфасовывали их на более мелкие для дальнейшей реализации потребителям в разных регионах страны. В ходе обыска по месту жительства подозреваемых, а также в специально оборудованных ими тайниках были обнаружены свертки с наркотическим средством (героин) общей массой около 400 граммов.

Следственным отделом Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

В настоящее время всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовных дел продолжается.

 

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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