В Отрадном закладчик гашиша пойман с поличным

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Больше 25 граммов гашиша полицейские обнаружили и изъяли при личном досмотре злоумышленника, а также у него в квартире и в тайниках-закладках на территории города.

Сотрудникам Отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Отрадному поступила оперативная информация о том, что 33-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе проверки данная информация подтвердилась. Мужчина был задержан на одной из улиц города, когда пытался сбыть наркотическое средство путем тайника-закладки.

При личном досмотре в присутствии понятых полицейские изъяли у подозреваемого приготовленные к распространению маленькие свертки общей массой больше 8 граммов с веществом серого цвета. При обыске квартиры оперативники обнаружили еще несколько таких же свёртков массой больше 15 граммов. В ходе осмотра тайников полицейские также обнаружили и изъяли ещё один свёрток. Изъятое было направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению экспертов, вещество является наркотическим средство гашиш общей массой 25 граммов.

Задержанный пояснил, что он хранил наркотическое средство с целью дальнейшего сбыта путем тайников-закладок на территории города. По данным полицейских, мужчина ранее судим за убийство и применение насилия в отношении представителя власти.

В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по городу Отрадному возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.