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В Отрадном полицейские задержали подозреваемых в незаконном хранении наркотиков

13 февраля 2024 12:31
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В Отрадном полицейские задержали подозреваемых в незаконном хранении наркотиков

Мужчины приобретали наркотики через сеть Интернет для дальнейшего сбыта.

Сотрудники подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков О МВД России по г. Отрадному, в январе текущего года, получили оперативную информацию о том, что местный житель одного из ближайших поселений причастен к незаконному сбыту наркотических веществ. При проверке информации сотрудниками полиции на территории г. Отрадного были задержаны два гражданина, местный житель 2004 года рождения и житель Кинель-Черкасского района 1994 года рождения, оба были доставлены в отдел полиции по г. Отрадному. От прохождения медицинского освидетельствования задержанные отказались, сотрудниками полиции в отношении двух граждан был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, он от потребил наркотические средства). В присутствии понятых в ходе личного досмотра у граждан обнаружены и изъяты 5 свёртков в синий изоленте и два пакета по типу зип-лок с неизвестным веществом внутри. В ходе осмотра жилища по двум адресам полицейскими были изъяты еще 25 свёртков с неизвестным веществом.

Проведенное исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области показало, что вещество внутри каждого изъятого свёртка является наркотическим средством - мефедрон, общая масса составила около 31 грамма. Полицейским задержанные пояснили, что хотели заработать «по-быстрому», приобрели наркотики через сеть Интернет, и хранили для дальнейшего сбыта. 

На данный момент подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Следственным отделением в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Теги: Стоп Наркотик

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