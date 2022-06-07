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В Отрадном мужчина ранним утром около парка напал на местную жительницу и отобрал у нее сумку

7 июня 2022 11:59
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В Отрадном мужчина ранним утром около парка напал на местную жительницу и отобрал у нее сумку

2 июня в дежурную часть ОМВД России по городу Отрадному обратилась местная жительница 1991 года рождения и сообщила полицейским, что рано утром возвращалась домой с работы, около парка на нее напал неизвестный, толкнул на землю, нанес несколько ударов по ногам и вырвал из рук сумку с деньгами и банковской картой.

Полицейские подробно опросили потерпевшую, с ее слов составили и передали наружным службам полиции ориентировку с приметами подозреваемого.

Сотрудники полиции изъяли и просмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения, на которые попали действия злоумышленника. В нем оперативники узнали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя 1979 года рождения.

Установив место возможного нахождения мужчины, оперативники вместе с участковым уполномоченным полиции задержали и доставили его в ОМВД России по городу Отрадному для дальнейшего разбирательства.

Задержанный вину в содеянном признал и пояснил сотрудникам полиции, что употреблял спиртные напитки рядом с парком. Примерно в 03:35 он обратил внимание на девушку с сумкой в руках, которая шла через парк одна. Мужчина догнал ее, толкнул на землю и нанёс несколько ударов по ногам, после чего выдернул сумку из рук и скрылся. Сумку и ее содержимое подозреваемый забрал себе, в настоящий момент похищенное возвращено законной владелице.

Следственным отделом ОМВД России по городу Отрадному в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Теги: Уголовное дело

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