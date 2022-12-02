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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Отрадном безработный подставил дедушку на деньги

2 декабря 2022 11:45
118
В Отрадном безработный подставил дедушку на деньги

Для того, чтоб по кредиту было принято положительное решение, безработный сообщил сотруднику банка паспортные данные своего дедушки, воспользовавшись тем, что документального подтверждения не требовалось.         

В дежурную часть ОМВД России по г. Отрадному обратился руководитель кредитной компании и сообщил, что один из клиентов, обязательства по кредитному договору не исполняет, возможно,  при получении кредита, указал не свои паспортные данные, причинив тем самым ущерб компании в размере 6748 рублей.

Возбуждено уголовное дело. 

Оперуполномоченные уголовного розыска из представленных финансовых документов установили личность предполагаемого заемщика и опросили мужчину 1953 года рождения, который пояснил, что в интересующий полицейских день кредитные займы не оформлял, в личном кабинете микрофинансовой компании не регистрировался. Полицейские установили владельца расчетного счета, куда зачислялись кредитные денежные средства, после чего задержали 21 - летнего жителя Отрадного.

Задержанный, допрошенный в качестве подозреваемого, признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил,  что в октябре  текущего года он, через мобильное приложение, установленное в телефоне родственника, получил в микрофинансовой организации кредит, который возвращать не собирался. Для того, чтобы по кредиту было принято положительное решение, безработный сообщил сотруднику банка паспортные данные своего деда, воспользовавшись тем, что документального подтверждения не требовалось.

По данным сотрудников полиции задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Теги: Уголовное дело

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