В один день за помощью обратились жительницы Самары и Ставропольского района, пострадавшие от мошенников

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В один день за помощью в полицию обратились жительницы Самары и Ставропольского района, которые сообщили, что стали жертвами мошенников. В течение 10 дней женщинам, работающим медсестрами в учреждениях здравоохранения области, звонили якобы менеджеры банков, правоохранители, иные «официальные лица» и убеждали, что их персональные данные похищены и мошенники оформляют на них миллионные кредиты. Звонившие смогли убедить женщин взять кредиты «для исчерпания кредитного потенциала» и перевести все имеющиеся деньги на «безопасные счета». Естественно, коды доступа к этим счетам мошенники потерпевшим не сообщили. Жительница Самары 1958 года рождения лишилась свыше 1,32 млн рублей, а сельская жительница 1970 года рождения теперь будет выплачивать банкам свыше 1,67 млн рублей.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции просят быть более внимательными к своим сбережениям. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись!