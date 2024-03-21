Я нашел ошибку
Главные новости:
СамГМУ и ГК “Мать и дитя” будут совместно развивать сферу клинической эмбриологии
СамГМУ и ГК “Мать и дитя” будут совместно развивать сферу клинической эмбриологии
В Самарской области стартуют финалы Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по трем направлениям
В Самарской области стартуют финалы Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по трем направлениям
Борис Бенкогенов награжден Почетным знаком Губернатора Самарской области
Борис Бенкогенов награжден Почетным знаком Губернатора Самарской области
Незаконно ловившие рыбу тольяттинцы лишились удочек
Незаконно ловившие рыбу тольяттинцы лишились удочек
Получить достоверные сведения об исполнительном производстве можно на портале Госуслуг
Получить достоверные сведения об исполнительном производстве можно на портале Госуслуг
Фестиваль оперного искусства «Славянский Дом» в Самаре продолжит опера «Борис Годунов»
Фестиваль оперного искусства «Славянский Дом» в Самаре продолжит опера «Борис Годунов»
В один день за помощью обратились жительницы Самары и Ставропольского района, пострадавшие от мошенников
В один день за помощью обратились жительницы Самары и Ставропольского района, пострадавшие от мошенников
В Елховском районе рецидивист украл металлические изделия из сарая соседа
В Елховском районе рецидивист украл металлические изделия из сарая соседа
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.69
0.47
EUR 100.61
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В один день за помощью обратились жительницы Самары и Ставропольского района, пострадавшие от мошенников

21 марта 2024 11:45
104
В один день за помощью обратились жительницы Самары и Ставропольского района, пострадавшие от мошенников

В один день за помощью в полицию обратились жительницы Самары и Ставропольского района, которые сообщили, что стали жертвами мошенников. В течение 10 дней женщинам, работающим медсестрами в учреждениях здравоохранения области, звонили якобы менеджеры банков, правоохранители, иные «официальные лица» и убеждали, что их персональные данные похищены и мошенники оформляют на них миллионные кредиты. Звонившие смогли убедить женщин взять кредиты «для исчерпания кредитного потенциала» и перевести все имеющиеся деньги на «безопасные счета». Естественно, коды доступа к этим счетам мошенники потерпевшим не сообщили. Жительница Самары 1958 года рождения лишилась свыше 1,32 млн рублей,  а сельская жительница 1970 года рождения теперь будет выплачивать банкам свыше 1,67 млн рублей.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции просят быть более внимательными к своим сбережениям. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись!

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарский пенсионер отдал мошенникам 1 млн рублей
20 марта 2024, 10:52
Самарский пенсионер отдал мошенникам 1 млн рублей
Когда прекратились телефонные звонки и произошло списание средств мужчина понял, что его обманули. Криминал
289
Самарский фельдшер отдал мошеннику 1,5 млн рублей
19 марта 2024, 11:57
Самарский фельдшер отдал мошеннику 1,5 млн рублей
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Криминал
417
Тракторист в Самарской области потерял из-за мошенников 1,5 млн рублей
18 марта 2024, 10:37
Тракторист в Самарской области потерял из-за мошенников 1,5 млн рублей
Не задумываясь, он согласился на процедуру идентификации информации о его персональных данных и назвал код из смс «сотруднику». Криминал
471
В центре внимания
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
21 марта 2024  09:49
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
163
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
20 марта 2024  10:24
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
351
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
20 марта 2024  09:35
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
944
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
690
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
19 марта 2024  12:24
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
690
Весь список