В Новокуйбышевске завершено расследование дела о хищении с территории промышленного предприятия

Я нашел ошибку
Главные новости:
Первый профориентационный сериал «Билет в будущее» покажут в Самаре в Историческом парке «Россия – Моя история»
Первый профориентационный сериал «Билет в будущее» покажут в Самаре в Историческом парке «Россия – Моя история»
В Самаре состоится 17-й розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова
В Самаре состоится 17-й розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова
Глава ВТБ призвал полностью отказаться от SWIFT
Глава ВТБ призвал полностью отказаться от SWIFT
В Тольятти на крыльце одного из корпусов местной администрации вспыхнул пожар
В Тольятти на крыльце одного из корпусов местной администрации вспыхнул пожар
Жители Новокуйбышевска нашли енота на дачном участке
Жители Новокуйбышевска нашли енота на дачном участке
В Усть-Кинельском Самарской области пройдет сельскохозяйственная выставка-ярмарка
В Усть-Кинельском Самарской области пройдет сельскохозяйственная выставка-ярмарка
В Самарской области еще 2 042 человека заболели коронавирусом.
В Самарской области еще 2 042 человека заболели коронавирусом
В России стартовал заключительный этап конкурса «Учитель года России – 2022»
В России стартовал заключительный этап конкурса «Учитель года России – 2022»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.87
0.85
EUR 60.21
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
В Тольятти пройдет  финал VII Спартакиады пенсионеров России
«Мы чистим мир»: участники акции провели генеральную уборку береговой полосы острова Проран
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Новокуйбышевске завершено расследование дела о хищении с территории промышленного предприятия

22 сентября 2022 10:58
129
В Новокуйбышевске завершено расследование дела о хищении с территории промышленного предприятия

В отдел полиции обратился представитель одного из местных предприятий, который сообщили о краже 27 штук шпилек для фланцевых соединений. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 291 898 рублей.

В ходе опроса заявитель сообщил, что похищенное имущество находилось на установке, где во время ремонта работали сотрудники подрядной организации. Потерпевший пояснил, что изделия не могут использоваться по иному назначению. При проверке возможных мест сбыта похищенного имущества оперативники обнаружили шпильки в одном из пунктов приема металлолома. Сотрудники полиции изъяли и изучили приемную документацию, установили личные данные лиц, сдавших металл. В результате проведенных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в совершении преступления – двух работников подрядной организации, ранее несудимых местных жителей 1983 и 1984 годов рождения.

При опросе задержанные в содеянном признались и пояснили, что во время проведения ремонтных работ периодически отвинчивали шпильки и складировали их в укромном месте, а при удобной  возможности вынесли с территории завода. Вырученные денежные средства в сумме 30 000 рублей поделили и потратили на личные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 

Теги: Кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Новокуйбышевске продавщица, не закрыв двери торгового павильона до конца, лишилась выручки
22 сентября 2022, 09:29
В Новокуйбышевске продавщица, не закрыв двери торгового павильона до конца, лишилась выручки
Были похищены денежные средства в сумме 7000 рублей. Криминал
152
Тольяттинец приехал в деревню, чтобы украсть капсулы для стирки
21 сентября 2022, 11:42
Тольяттинец приехал в деревню, чтобы украсть капсулы для стирки
Местный житель неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Криминал
285
Житель Большечерниговского района украл в магазини спиртное и выпил со случайными знакомыми
19 сентября 2022, 12:47
Житель Большечерниговского района украл в магазине спиртное и выпил со случайными знакомыми
При просмотре видеозаписи сотрудники полиции узнали в злоумышленнике ранее судимого местного жителя 1969 года рождения. Криминал
519
В центре внимания
Новый мурал появился в Самаре
22 сентября 2022  12:36
Новый мурал появился в Самаре
84
Перед стартом губернатор вместе с Дмитрием Барановым и членами государственной комиссии проводил в корабль экипаж.
21 сентября 2022  22:44
Дмитрий Азаров поздравил коллектив РКЦ «Прогресс» с успешным запуском ракеты-носителя «Союз-2.1» с Байконура
433
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
21 сентября 2022  12:38
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
421
Для успешного торгово-экономического сотрудничества регионов важно создавать условия, одним из которых является удобная логистика.
20 сентября 2022  19:35
Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество между Самарской областью и Республикой Ингушетия
878
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
20 сентября 2022  13:58
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
699
Весь список