В Новокуйбышевске завершено расследование дела о хищении с территории промышленного предприятия

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В отдел полиции обратился представитель одного из местных предприятий, который сообщили о краже 27 штук шпилек для фланцевых соединений. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 291 898 рублей.

В ходе опроса заявитель сообщил, что похищенное имущество находилось на установке, где во время ремонта работали сотрудники подрядной организации. Потерпевший пояснил, что изделия не могут использоваться по иному назначению. При проверке возможных мест сбыта похищенного имущества оперативники обнаружили шпильки в одном из пунктов приема металлолома. Сотрудники полиции изъяли и изучили приемную документацию, установили личные данные лиц, сдавших металл. В результате проведенных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в совершении преступления – двух работников подрядной организации, ранее несудимых местных жителей 1983 и 1984 годов рождения.

При опросе задержанные в содеянном признались и пояснили, что во время проведения ремонтных работ периодически отвинчивали шпильки и складировали их в укромном месте, а при удобной возможности вынесли с территории завода. Вырученные денежные средства в сумме 30 000 рублей поделили и потратили на личные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.