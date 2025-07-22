В Новокуйбышевске задержан местный житель, подозреваемый в убийстве своей сожительницы

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В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.

По данным следствия, 20 июля 2025 года подозреваемый и его 35-летняя сожительница распивали спиртные напитки по месту жительства в частном доме, расположенном в Волжском районе. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина, находясь на улице, выстрелил в женщину из охотничьего ружья. От полученных повреждений женина скончалась на месте преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: СУ СКР СО