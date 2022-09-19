В Новокуйбышевске в суд направлено дело о хищении 324 тыс. руб. с банковского счета

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Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-разыскных и технических мероприятий, изучили финансовые документы. Установили личность абонента, на номера которого проводились транзакции. При анализе полученных данных оперативники выяснили, что к совершению хищения причастен ранее судимый житель областного центра 1993 года рождения. При проверки мест возможного его нахождения злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе опроса подозреваемый в содеянном признался и пояснил, что приобрел у случайного знакомого сим-карту, оформленную на ранее незнакомого ему мужчину. Вставил ее в свой сотовый телефон и получил оповещение из банковского учреждения о возможности снятия денежных средств с расчетного счета владельца сим-карты. Задержанный в течении двух месяцев переводил денежные средства на доступные ему абонентские номера телефонов.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пострадавший предъявил исковые требования о возмещении причиненного ущерба на сумму 324 000 рублей. Материальный ущерб подозреваемый возместил частично в размере 40 000 рублей.