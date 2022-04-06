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В Новокуйбышевске раскрыто 13-эпизодное дело о кражах

6 апреля 2022 10:52
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В Новокуйбышевске раскрыто 13-эпизодное дело о кражах

В Новокуйбышевском следственном отделе среди опытных следователей есть старший следователь майор юстиции Татьяна Дмитренко, которая умело находит подход не только к каждому подозреваемому, но и ко всем участникам уголовного процесса – и к свидетелям и к потерпевшим, что приводит к быстрому раскрытию дела.

Одно из последних уголовных дел, расследование которого майор юстиции завершила и направила в суд – многоэпизодное. Татьяна Викторовна установила причастность двоих злоумышленников -  1998 и 2001 годов рождения, ранее неоднократно судимых за имущественные преступления, к хищению аккумуляторных батарей и имущества из автомобилей горожан.

Подозреваемые действовали откровенно дерзко: за два январских дня они вскрыли 13 автомобилей и украли оттуда личное имущество граждан. Ущерб составил 80 000 рублей.

Молодые люди, гуляя по Новокуйбышевску, выбирали машины, в которые потом совершали проникновения, распределяли между собой роли: один следил за окружающей обстановкой, а второй проникал в салоны авто и похищал аккумуляторы и личные вещи. Кражи совершали как в дневное, так и в вечернее время. Имущество злоумышленники сдавали в ломбарды города, вырученные денежные средства тратили на собственные цели.

В ходе следственных действий на местах происшествий были обнаружены и изъяты следы пальцев рук. По базам данным эксперты-криминалисты установили, что к кражам могут быть причастны ранее судимые местные жители. Оперативники задержали подозреваемых по месту жительства, следователь Татьяна Дмитренко грамотно руководила командной работой сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, которые проводили поквартирные обходы, собирала информацию и анализировала ее.

В отношении подозреваемых по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» возбуждены уголовные дела. Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.

Теги: Кража

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