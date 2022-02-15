В Новокуйбышевске пенсионерка взяла три кредита и отдала деньги мошеннику

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Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Новокуйбышевске пенсионерке, 1960г.р., поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Он сообщил женщине, что на неё оформлена заявка на кредит. И для того, чтобы деньги не были перечислены другому лицу ей необходимо взять кредит и перевести всю сумму на указанные злоумышленником телефонные номера В результате женщина взяла три кредита и перечислила деньги по указанным злоумышленником номерам на общую сумму порядка 1 500 000р. По данному факту возбуждено уголовное дело.