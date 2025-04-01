В Новокуйбышевске пенсионера обманули на 17 тысяч рублей

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В полицию Новокуйбышевска поступило заявление от местного жителя 1954 года рождения о факте мошенничества.

Пенсионер решил поискать дополнительный заработок в интернете и откликнулся на одну из вакансий. После чего мужчине поступил звонок с неизвестного номера, собеседник представился сотрудником кадрового агентства. Он убедительно рассказал о возможности заработка не выходя из дома и подчеркнул, что для трудоустройства требуется всего лишь приобрести специальный доступ и можно приступать к работе – проверке текстов.

После перевода 17 000 рублей на указанный счет «кадровик» перестал выходить на связь. Спустя несколько часов потерпевший понял, что стал жертвой мошенников. Житель Самарской области обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.