В Новокуйбышевске логопед хотела купить детям новое обучение, но стала жертвой мошенников

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В День знаний воспитатель-логопед решила подготовиться к предстоящим занятиям с малышами и пополнить свою копилку обучающих материалов. Для этого жительница Новокуйбышевска обратилась к любимым ресурсам, но в поисках развивающих игр наткнулась на новый сайт с онлайн-доступом. Ознакомившись с программой, 35-летняя воспитательница заполнила анкету для покупки доступа к курсу и стала ждать звонка менеджера.

Специалист ресурса довольно долго не выходил на связь, а вечером все же связался с будущей обладательницей развивающей программы. Женщине доступно объяснили, что получить курс она сможет после его полной оплаты на указанные реквизиты. Торопясь оплатить указанную сумму, она перевела по реквизитам компании 19 500 рублей. Подтвердив получение средств, менеджер предложил ей пройти дополнительное обучение, но вдруг на телефон женщины начали поступать звонки по второй линии. Незнакомец на том конце провода представился сотрудником финансовой организации, клиенткой которой она является и сообщил, что она перевела средства за доступ к курсу мошенникам и прямо сейчас, используя ее персональные данные, они оформляют денежную суду. Неизвестный предложил ей совершить несколько простых действий и отметить заявку на кредит. Для этого ей нужно продиктовать для сверки, имеющейся в банке информации, номер карты и код на ее обороте, назвать четырехзначное число из смс и анкета автоматически аннулируется, но только действовать нужно незамедлительно.

Растерянная женщина несколько раз сбивчиво пыталась продиктовать длинный номер, но каждый раз ошибалась в нескольких цифрах. Негодующий «менеджер» настаивал, чтобы женщина взяла себя в руки и выполнила его рекомендации. Когда инструкция была выполнена, менеджер отключился. Придя в себя, воспитательница проверила мобильный банк и обнаружила списание 800 000 рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, она незамедлительно обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.