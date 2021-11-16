Я нашел ошибку
Главные новости:
Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
В Самарской области резко похолодает
В Самарской области резко похолодает
Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями их получателей
Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями их получателей
Казанский школьный стрелок признан вменяемым
Казанский школьный стрелок признан вменяемым
В Самаре переименуют ТРК «Московский»
В Самаре переименуют ТРК «Московский»
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
У самарца отобрали лом черных металлов
У самарца отобрали лом черных металлов
В Нефтегорске по капле крови установили налетчиков на ювелирный салон
В Нефтегорске по капле крови установили налетчиков на ювелирный салон
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.27
0.46
EUR 82.77
0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Нефтегорске по капле крови установили налетчиков на ювелирный салон

16 ноября 2021 12:38
106
В Нефтегорске по капле крови установили налетчиков на ювелирный салон

17 февраля 2020 года около 02.30 часов в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение о том, что из ювелирного магазина неизвестные похитили золотые изделия на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Полицейские установили, что в ночное время несколько мужчин подъехали к торговому центру на легковом автомобиле, разбили витрину и проникли в помещение ювелирного магазина. Обмотав одним концом троса металлический сейф, другой конец прикрепили к автомобилю и выдернули сейф через окно. После чего погрузили его в багажник и скрылись в неизвестном направлении.

Исследованный в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области генетический профиль крови эксперты занесли в федеральную базу данных.

В ходе расследования уголовного дела в октябре 2021 года поступила информация, что в Тольятти за совершение имущественного преступления задержан и, по решению суда, помещен в следственный изолятор ранее не судимый гражданин одной из соседних республик 1980 года рождения. У задержанного изъят профиль крови, который помещен в федеральную базу данных. Проведенная экспертиза ДНК показала, что генетический профиль подозреваемого совпадает со следами крови, оставленными на осколках стекла, изъятых с места происшествия в Нефтегорске.

Мужчина признал свою вину в содеянном. Следователям он пояснил, что остро нуждался в деньгах. Знакомый из Самары, фамилию и место проживания которого он не знает, предложил ему подзаработать путем совершения кражи ювелирных изделий в Нефтегорске. Он согласился и с четырьмя мужчинами совершил противоправное деяние. При этом, разбивая стекло магазина, порезал руку. После реализации похищенного мужчина получил 150 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.
Сотрудники полиции продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего, установлению и розыску других участников и похищенных ювелирных изделий. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции обращаются к жителям области с просьбой: если вам стала известна информация о преступлении, похищенном имуществе, разыскиваемых или их местонахождении – сообщите ее в МО МВД России «Нефтегорский» по адресу: Самарская область, г.Нефтегорск ул.Спортивная, 24, тел. 8(874670)21985, в ближайший отдел полиции или по тел. 112.

 

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Казанский школьный стрелок признан вменяемым
16 ноября 2021, 13:00
Казанский школьный стрелок признан вменяемым
Завершается расследование дела о массовом убийстве в казанской гимназии. В стране
28
В Жигулевске водитель перевозил опасный груз по поддельному свидетельству
16 ноября 2021, 10:54
В Жигулевске водитель перевозил опасный груз по поддельному свидетельству
Сотрудники Госавтоинспекции задержали жителя Волгоградской области. Происшествия
146
Супруги из Тольятти перевели мошеннику 1 млн 200 тысяч рублей
16 ноября 2021, 10:52
Супруги из Тольятти перевели мошеннику 1 млн 200 тысяч рублей
Остерегайтесь мошеннических схем при звонках с неизвестных номеров. Криминал
140
В центре внимания
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
16 ноября 2021  12:50
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
45
23 ноября будет работать пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке
16 ноября 2021  12:29
23 ноября будет работать пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке
83
Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»
16 ноября 2021  11:50
Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»
130
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
16 ноября 2021  11:12
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
136
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 ноября 2021  13:38
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
515
Весь список