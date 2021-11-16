В Нефтегорске по капле крови установили налетчиков на ювелирный салон

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17 февраля 2020 года около 02.30 часов в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение о том, что из ювелирного магазина неизвестные похитили золотые изделия на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Полицейские установили, что в ночное время несколько мужчин подъехали к торговому центру на легковом автомобиле, разбили витрину и проникли в помещение ювелирного магазина. Обмотав одним концом троса металлический сейф, другой конец прикрепили к автомобилю и выдернули сейф через окно. После чего погрузили его в багажник и скрылись в неизвестном направлении.

Исследованный в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области генетический профиль крови эксперты занесли в федеральную базу данных.

В ходе расследования уголовного дела в октябре 2021 года поступила информация, что в Тольятти за совершение имущественного преступления задержан и, по решению суда, помещен в следственный изолятор ранее не судимый гражданин одной из соседних республик 1980 года рождения. У задержанного изъят профиль крови, который помещен в федеральную базу данных. Проведенная экспертиза ДНК показала, что генетический профиль подозреваемого совпадает со следами крови, оставленными на осколках стекла, изъятых с места происшествия в Нефтегорске.

Мужчина признал свою вину в содеянном. Следователям он пояснил, что остро нуждался в деньгах. Знакомый из Самары, фамилию и место проживания которого он не знает, предложил ему подзаработать путем совершения кражи ювелирных изделий в Нефтегорске. Он согласился и с четырьмя мужчинами совершил противоправное деяние. При этом, разбивая стекло магазина, порезал руку. После реализации похищенного мужчина получил 150 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

Сотрудники полиции продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего, установлению и розыску других участников и похищенных ювелирных изделий. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции обращаются к жителям области с просьбой: если вам стала известна информация о преступлении, похищенном имуществе, разыскиваемых или их местонахождении – сообщите ее в МО МВД России «Нефтегорский» по адресу: Самарская область, г.Нефтегорск ул.Спортивная, 24, тел. 8(874670)21985, в ближайший отдел полиции или по тел. 112.