При столкновении два человека получили травмы бедра и позвоночника. Пострадавшим требовалась госпитализация.
На Волга около пляжа Лазурный столкнулись два гидроцикла
В прямом направлении они будут ходить по улице Маяковского – ул. Ленинская – ул. Ульяновская - ул. Самарская – далее по своему маршруту.
До 27 августа меняется схема движения автобусов № 46 по ул. Садовой в Самаре
Пострадавший ребенок скорой помощью доставлен в медучреждение Тольятти.
В Ставропольском районе 14-летний мальчик попал под колеса автомобиля  Lada Kalina
На главной сцене праздника состоялась чествование специалистов физкультурно-спортивной отрасли, спортсменов и тренеров.
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
В Самаре тушили пожар в доме на ул. Рабочей
Город в Чечне стал самым молодым в России
В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 основных продуктов
В Самарской области прошел традиционный фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
В МВД предупредили о мошеннических QR-кодах

10 августа 2025 11:37
181
В МВД предупредили о мошеннических QR-кодах

Мошенники часто используют в местах общего пользования поддельные QR-коды, просканировав которые пользователь автоматически переводит деньги на счет аферистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Пользователь сканирует код, думая, что он ведет к акции или скидке, но вместо этого автоматически переводит деньги на счет мошенника", - сказали в пресс-центре.

В МВД подчеркнули, что такие QR-коды часто используются в местах общего пользования.

Чтобы не стать жертвой данной мошеннической схемы, в МВД рекомендуют проверять источник QR-кода и не сканировать коды из сомнительных источников. Также стоит смотреть, куда ведет ссылка, - многие приложения показывают URL-адрес перед переходом. Не рекомендуется вводить данные без необходимости, особенно банковские и личные. В МВД также советуют не скачивать приложения по QR-кодам, а устанавливать их исключительно из официальных магазинов.

Пользователям гаджетов в ведомстве рекомендуют использовать антивирусы и защищенные приложения для сканирования QR-кодов.

Теги: Мошенники

