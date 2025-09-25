В мечтах о перерасчете пенсии сызранка подарила мошенникам 1,4 млн рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью
Дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью
В Самарской области водитель Лады Гранты погиб в ДТП, врезавшись в столб
В Самарской области водитель Лады Гранты погиб, врезавшись в столб
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
В Октябрьском районе Самары в ДТП пострадал мотоциклист
В Октябрьском районе Самары в ДТП пострадал мотоциклист
Под контролем судебных приставов машинисту крана в Самаре компенсировали моральный вред
Под контролем судебных приставов машинисту крана в Самаре компенсировали моральный вред
В поселке Рощинский Волжского района построена новая детская площадка по программе «Народный бюджет»
В поселке Рощинский Волжского района построена новая детская площадка по программе «Народный бюджет»
8 соглашений о сотрудничестве заключил телеканал «Самара-ГИС» с коллегами из других городов и районов области
8 соглашений о сотрудничестве заключил телеканал «Самара-ГИС» с коллегами из других городов и районов области
Самарцы готовы потратить на подарки ко Дню учителя в среднем 3 000 рублей
Самарцы готовы потратить на подарки ко Дню учителя в среднем 3 000 рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.99
0.64
EUR 98.6
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В мечтах о перерасчете пенсии сызранка подарила мошенникам 1,4 млн рублей

25 сентября 2025 09:54
114
В мечтах о перерасчете пенсии сызранка подарила мошенникам 1,4 млн рублей

В г. Сызрань, местной жительнице 1951г.р. позвонил, якобы сотрудник пенсионного фонда. Он сообщил, что что при расчете её трудового стажа для начисления пенсии допущена ошибка и необходимо сделать перерасчет. Для этого нужно записаться на прием продиктовав номер «электронного талона», который поступит в виде смс-сообщения с кодом Госуслуг.

Потерпевшая, поверив мошеннику, продиктовала код, после чего мошенники стали звонить ей от имени сотрудников правоохранительных органов и банка и убедили, что некие злоумышленники получили доступ к её персональным данным и пытаются снять сбережения. Чтобы их обезопасить, женщину убедили перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевшая перевела мошенникам около 1 400 000 р. после чего аферисты перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сызранка стала жертвой мошенников, действовавших по схеме обмана через сайт знакомств
24 сентября 2025, 09:37
Сызранка стала жертвой мошенников, действовавших по схеме обмана через сайт знакомств
Полиция призывает граждан быть бдительными при общении в интернете, особенно с незнакомыми людьми. Криминал
239
68-летняя жительница города Тольятти отдала мошенникам почти полмиллиона
23 сентября 2025, 10:29
68-летняя жительница Тольятти отдала мошенникам почти полмиллиона
Представившись сотрудниками банка, заверили, что ее денежными средствами пытаются завладеть. Криминал
372
По просьбе незнакомца самарец перевел на две банковские карты свыше 190 тысяч рублей
22 сентября 2025, 10:46
По просьбе незнакомца самарец перевел на две банковские карты свыше 190 тысяч рублей
Мужчина хотел купить запчасть к автомобилю.  Криминал
461
В центре внимания
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
53
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
131
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
134
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
340
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
350
Весь список