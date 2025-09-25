В мечтах о перерасчете пенсии сызранка подарила мошенникам 1,4 млн рублей

114

В г. Сызрань, местной жительнице 1951г.р. позвонил, якобы сотрудник пенсионного фонда. Он сообщил, что что при расчете её трудового стажа для начисления пенсии допущена ошибка и необходимо сделать перерасчет. Для этого нужно записаться на прием продиктовав номер «электронного талона», который поступит в виде смс-сообщения с кодом Госуслуг.

Потерпевшая, поверив мошеннику, продиктовала код, после чего мошенники стали звонить ей от имени сотрудников правоохранительных органов и банка и убедили, что некие злоумышленники получили доступ к её персональным данным и пытаются снять сбережения. Чтобы их обезопасить, женщину убедили перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевшая перевела мошенникам около 1 400 000 р. после чего аферисты перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.