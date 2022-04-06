В Красноярском районе задержан бывший директор Племенного завода «Дружба»

141

По версии следствия, в период с 2013 по 2016 года обвиняемый, занимавший должность директора ООО «Племенной завод «Дружба» заключал фиктивные договора аренды имущества, принадлежащего предприятию. По условиям указанных соглашений завод, принимал от физических лиц в аренду транспортные средства за ежемесячную плату в процентном соотношении от стоимости. При этом фактически имущество находилось на балансе предприятия. В результате преступной деятельности обвиняемого заводу был причинен ущерб в размере более 8 миллионов рублей.

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК.