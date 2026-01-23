Я нашел ошибку
Жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
В Красноармейском районе жертвой мошенников стала женщина 1959 года рождения

В Красноармейском районе жертвой мошенников стала женщина 1959 года рождения

В Красноармейском районе произошла очередная история, связанная с телефонным мошенничеством. Жертвой злоумышленников стала женщина 1959 года рождения.
Сначала ей поступил звонок через один из мессенджеров. Собеседница представилась сотрудником страховой компании и сообщила, что срок действия полиса обязательного медицинского страхования истекает. Для его продления требовалось лишь передать SMS‑код, поступивший с портала Госуслуг. Однако женщина проявила бдительность — не поверила звонившей и прервала разговор.
Но на этом история не закончилась. Спустя некоторое время женщине позвонил человек, выдававший себя за следователя. Он заявил, что в отношении неё совершены мошеннические действия, и убедил срочно перевести денежные средства на так называемый «безопасный счёт» — якобы для защиты сбережений. Под влиянием психологического давления потерпевшая перевела злоумышленникам более 500 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту полицией возбуждено уголовное дело.

