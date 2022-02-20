В Кинеле полицейские задержали подозреваемых в приготовлении к хищению нефтепродуктов

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Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел в ходе проведения оперативно - разыскных мероприятий в районе села Филипповка Кинельского района на 15 км автодороги «Грачевка – Филипповка» заметили возле нефтепровода двоих мужчин, которые подключали шланги от насосной станции. Мужчин 1969 и 2004 годов рождения, подозреваемых в покушении на хищение нефтепродуктов, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и представители службы безопасности объекта.

По данным полицейских, предполагаемыми злоумышленниками являются близкие родственники, жители г. Отрадный, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. Мужчины с помощью автоматизированных приспособлений пытались похитить нефтесодержащую продукцию, принадлежащей одному из обществ с ограниченной ответственностью. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, так как были задержаны полицейскими.

Следственным отделом МО МВД России «Кинельский» в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. б ч. 3 ст. 158 УК РФ (приготовление к краже из нефтепродуктопровода). Сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.