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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Чапаевске росгвардейцы задержали мужчину, скрывшегося от суда

22 ноября 2022 13:35
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В Чапаевске росгвардейцы задержали мужчину, скрывшегося от суда

 

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в городе Чапаевске. Стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно. Увидев служебный автомобиль, он изменил направление движения и ускорил шаг, пытаясь скрыться из виду.

Чтобы выяснить причины такого поведения, патрульные решили остановить пешехода. Установив его личность и проверив по информационным базам данных, сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчина 1993 года рождения числился в федеральном розыске. Полицейские разыскивали его как подсудимого, скрывавшегося от суда. 

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали жителя Чапаевска своим коллегам из полиции.

Теги: Росгвардия

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