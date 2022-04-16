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В Большечерниговском районе у местного жителя нашли марихуану

16 апреля 2022 10:42
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В Большечерниговском районе у местного жителя нашли марихуану

Оперуполномоченные группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Большечерниговскому району получили оперативную информацию о том, что безработный ранее судимый за имущественное преступление и хранение наркотиков местный житель причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью проверки информации полицейские выехали по месту жительства 39-летнего мужчины, где в присутствии понятых провели осмотр дома и надворных построек, в ходе  которого обнаружили и изъяли части растений. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, согласно результатам которого растения  являются наркосодержащими – марихуаной, в высушенном состоянии общей массой свыше 52 граммов.

В ходе опроса подозреваемый пояснил, что осенью обнаружил дикорастущую коноплю на окраине села, нарвал и засушил наркосодержащие растения для личного употребления.

Группой дознания  ОМВД России по Большечерниговскому району в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств либо их частей, содержащих наркотические средства) возбуждено уголовное дело.  

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить:

- в ближайший отдел полиции или по телефону 112;

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».

Теги: Стоп Наркотик

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