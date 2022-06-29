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В Безенчукском районе женщину убили около дома культуры

29 июня 2022 13:18
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В Безенчукском районе женщину убили около дома культуры

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 33-летнего жителя поселка Осинки.

По версии следствия, 19 апреля 2022 года в дневное время на территории, прилегающей к сельскому дому культуры поселка Осинки Безенчукского района Самарской области, было обнаружено тело женщины 1980 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений в области шеи и туловища. По подозрению в совершении преступления сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области в кратчайшие сроки был задержан местный житель 1988 года рождения.

В ходе допросов мужчина пояснил следователям, что накануне произошедшего между ним и ранее незнакомой ему погибшей произошел словесный конфликт, получивший свое развитие вечером 18 апреля текущего года во время распития спиртных напитков в одной компании. В ходе вновь возникшей ссоры он нанес женщине не менее 3 ударов  имевшимся у него при себе ножом в область расположения жизненно-важных органов, после чего покинул место происшествия. В ходе следствия также было установлено, что обвиняемый вел маргинальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками. Так, в апреле 2022 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру ранее знакомых ему местных жителей против воли проживающих в нем лиц, где, угрожая ножом, требовал отдать ему денежные средства.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.

Теги: Убийство Уголовное дело

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