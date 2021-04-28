В Белгороде медсестра убила тяжелобольного мужа

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В Белгороде медсестра задушила тяжелобольного супруга, за которым ухаживала в течение 20 лет, сообщило региональное управление СК.

По данным ведомства, местная жительница с 80-х годов состояла в браке. После инсульта у ее мужа парализовало левую половину тела.

Как отмечается в сообщении, из-за того что супруг долгое время не мог "самостоятельно выполнять примитивные действия в повседневной жизни по уходу за собой, в частности передвигаться и самостоятельно принимать пищу, а также из-за его раздражительного поведения в связи с имевшимся заболеванием, обвиняемая задушила" мужчину, когда он лежал на диване.

"Следователями и сотрудниками полиции собрана совокупность доказательств причастности 59-летней жительницы города Белгород к умышленному особо тяжкому преступлению, которая признана прокурором достаточной для направления уголовного дела в суд", — указали в СК.

Возбуждено уголовное дело об убийстве заведомо находящегося в беспомощном состоянии, сообщает РИА Новости.