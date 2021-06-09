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В Архангельской области женщина убила отца за то, что он ел из кастрюли

9 июня 2021 12:28
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В Архангельской области женщина убила отца за то, что он ел из кастрюли

Следователи в Архангельской области задержали за убийство жительницу Плесецкого района, которая призналась в том, что повздорила с отцом, хлебавшим суп прямо из кастрюли, и ударила его ножом в спину, сообщили в региональном СУСК РФ,

Шестого июня утром у частного дома в поселке Савинский было обнаружено тело 70-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением в спину. По подозрению в совершении преступления была задержана 36-летняя дочь убитого, пишет РИА Новости.

"В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что конфликт с отцом произошел из-за того, что он ел суп ложкой прямо из кастрюли. В ходе словесной ссоры она ударила его ножом в спину. В содеянном раскаивается", - говорится в сообщении.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ведомстве.

Теги: СУ СК убийство

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