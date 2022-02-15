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Угонщик из Волжского района завладел чужим автомобилем, так как устал идти пешком

15 февраля 2022 10:47
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Угонщик из Волжского района завладел чужим автомобилем, так как устал идти пешком

В феврале текущего года в дежурную часть Отделения МВД России по Волжскому району поступило сообщение о том, что рано утром в поселке Воскресенка со двора частного дома похищен автомобиль «LADA (ВАЗ) 2121», принадлежащий местному жителю 1970 года рождения. На розыск транспортного средства незамедлительно ориентировали личный состав отдела полиции и ближайшие автопатрули.

Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу. Полицейские на месте происшествия провели осмотр, установили и опросили  возможных очевидцев и заявителя. Автовладелец пояснил сотрудникам полиции, что всегда оставляет автомобиль в своем дворе с ключом в замке зажигания, в связи с неисправностью личинки замка.  Утром он не обнаружил транспортное средство и обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска, отрабатывающие территорию села по ориентировке, заметили похожий на разыскиваемый автомобиль, врезавшийся в сугроб.  В связи с недавней технической уборкой снега, на месте обнаружения транспортного средства следов подозреваемого не было видно. Эксперт из салона автомобиля изъял жестяную банку с алкоголем, на которой смог обнаружить пригодные для идентификации следы пальцев рук и сотовый телефон, не принадлежащий заявителю. На автомобильном сиденье специалист обнаружил волокна ткани, не имеющей отношения к одежде собственника транспортного средства. Все изъятое, в дальнейшем,  дознавателем приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные установили и опросили свыше 10 возможных очевидцев. Жители села пояснили полицейским, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за применение насилия против представителя власти, безработный, лишенный права управления транспортным средством, местный житель 1990 года рождения.

Проанализировав полученную от очевидцев и экспертов информацию, полицейские в тот же день задержали мужчину в одном из домов сельского поселения, где он находился у своего знакомого. Информация о возможной его причастности к совершению преступления подтвердилась.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что завладел чужим автомобилем, чтобы добраться домой, так как устал идти пешком. Проходя в нетрезвом виде мимо одного из частных домов, он увидел через распахнутые ворота автомобиль, подергал ручки его дверей, понял, что водительская дверь открыта, ключ зажигания в замке, несколько раз позвал водителя и, когда тот не отозвался, сел за руль и уехал.

Группой дознания Отделения МВД России по Волжскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления,  предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Теги: Кража Уголовное дело

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