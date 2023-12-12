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Учительница из Тольятти перевела мошенникам более 1,2 млн рублей

12 декабря 2023 11:49
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Учительница из Тольятти перевела мошенникам более 1,2 млн рублей

В поисках развивающих программ для учеников начальных классов 59-летняя женщина, работающая в одной из образовательных организаций Тольятти, решила совершить покупку тестовой обучающей игры на одном из сайтов в сети.

При оформлении анкеты на получения программы, она оставила свои персональные данные. Вскоре в мессенджере женщине поступило сообщение от неизвестного, представившегося сотрудником службы безопасности финансовой организации о том, что с помощью, указанной ей информации, мошенники пытаются завладеть ее денежными средствами. Для отмены операции по переводу денежных средств со счета учителя, неизвестный попросил сообщить ему код из смс-сообщения.

Последовав указанию, женщина продиктовала числовую комбинацию и лишилась более 1,2 млн. со своего банковского счета. Осознав, что стала жертвой мошенников, жительница Самарской области обратилась в полицию за помощью.

Теги: Мошенники

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