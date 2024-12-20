Учительница из Чапаевска отдала мошеннику 290 тысяч рублей

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В полицию Чапаевска обратилась 60-летняя учительница из местной школы. Женщина рассказала, как через мессенджер ей поступил звонок от якобы сотрудника финансовой безопасности, который уточнил, оформляла ли она кредит в ближайшие дни. После отрицательного ответа мужчина сообщил, что от ее имени злоумышленники подали заявку на получение кредита, получили доступ к ее счету, вывели оттуда деньги, а теперь пытаются добраться до ее сбережений и необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет.

Доверившись собеседнику, женщина перевела на указанный им счет 290 тысяч рублей, часть из которых планировала потратить на долгожданный отдых с внуками в новогодние праздники. Только после общения с родными женщина поняла, что ее обманули.