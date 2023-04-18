Уборщица из Самары отдала мошенникам 1,5 млн рублей

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В Самаре женщине 1968 г.р., работающей уборщицей в одном из обществ с ограниченной ответственностью, позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности одного из банков. Он сообщил, что на её имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить деньги необходимо все средства перевести на указанный им «безопасный» расчетный счет. Потерпевшая сняла деньги и перевела на указанный аферистом счет около 1 500 000р., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.