Убийство в ночном клубе Тольятти: ищут подозреваемого

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Днем 16 апреля текущего года сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина 1965 года рождения, зарегистрированный в Тольятти, по данным полицейских, ранее не судим, официально не трудоустроен.

Преступление произошло рано утром 16 апреля при входе в одно из увеселительных заведений на ул. Дзержинского 54.

Находясь на месте происшествия, полицейские установили личность подозреваемого. Оперуполномоченные уголовного розыска изъяли видеозаписи с камер наружного наблюдения, расположенных по пути вероятного передвижения преступника. Составили и распространили среди личного состава полиции ориентировку на розыск подозреваемого.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о возможном месте нахождения разыскиваемого и в течение нескольких часов задержали его в одном из многоквартирных домов Автозаводского района города.

Расследование уголовного дела продолжается, сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 22 Управления МВД России по г.Тольятти разыскивается свидетель, находящийся 16 апреля текущего года на месте происшествия.

Приметы свидетеля:

Мужчина, на вид 30-35 лет, рост 170-175 см., волосы короткие русые, полного телосложения.

Был одет: футболка с коротким рукавом черно-белого цвета, джинсы синего цвета на резинках в районе щиколоток, кроссовки марки «Nike». При себе имел поясную сумку через плечо, черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого свидетеля, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-46-20, 89608418107 или 112. Конфиденциальность гарантирована.