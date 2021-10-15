У жителя Тольятти изъяли метилэфедрон в крупном размере

350

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Ставропольскому району во время патрулирования одной из улиц села Русская Борковка обратили внимание на мужчину, который заглядывал под камни у дороги, а заметив патрульный автомобиль, попытался скрыться в темном проулке. После непродолжительной погони полицейские задержали молодого человека и в ходе личного досмотра, в присутствии понятых, изъяли у него полимерные свертки с порошкообразным веществом. Патрульные сообщили о случившемся в дежурную часть и передали задержанного прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы.



В ходе опроса 28-летний житель Тольятти пояснил оперуполномоченным полиции, что приехал в село Русская Борковка для распространения наркотического вещества через «тайники». Мужчина признался, что уже сделал несколько «закладок» недалеко от места задержания.

Сотрудники ОМВД России по Ставропольскому району проверили указанные места и обнаружили свертки, обмотанные черной изоляционной лентой. Все изъятое полицейские направили в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что в свертках содержалось наркотическое средство N–метилэфедрон, общей массой более 5 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

По данным сотрудников полиции, подозреваемый – 28-летний тольяттинец, ранее был условно осужден за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящее время усилия полицейских направлены на установление канала поставки запрещенного вещества в регион.