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У жителя Исаклинского района нашли полтора кило марихуаны

29 сентября 2024 13:27
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У жителя Исаклинского района нашли полтора кило марихуаны

В отдел полиции Исаклинского района поступила оперативная информация о том, что местный житель 1974 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий, выехали по месту жительства подозреваемого, где в присутствии понятых провели осмотр дома, в ходе которого обнаружили под кроватью вещество растительного происхождения.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

По результатам исследования установлено, что изъятым веществом является наркотическим средство - марихуана, общей массой более 1500 грамм, что является крупным размером.

Ранее не судимый местный житель пояснил сотрудникам полиции, что растения он собрал и высушил для личного потребления, без цели сбыта.

В настоящее время следственной группой О МВД России по Исаклинскому району 50-летнему подозреваемому предъявлено обвинение.

Теги: Стоп Наркотик

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