У задержанного на трассе самарца в машине и дома обнаружены конопля и марихуана

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В дневное время на трассе М5 «Урал» сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Волжскому району для проверки документов остановили автомобиль LADA Granta. Поведение водителя во время административной процедуры дало полицейским основание подозревать, что он управляет транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Житель Самары категорически отказался исполнять требование патрульных о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Госавтоинспекторы в процессе производства административного материала приняли решение досмотреть ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя Самары 1982 года рождения и транспортное средство. На место также прибыли сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Волжскому району. В ходе проведения досмотра, в присутствии понятых, у водителя автомобиля в кармане брюк полицейские обнаружили и изъяли сверток с веществом растительного происхождения. В бардачке подлокотника автомобиля сотрудники полиции так же обнаружили и изъяли три свертка с похожим веществом. Затем полицейские с мужчиной и понятыми проехали к арендуемому задержанным дому, где обнаружили и изъяли 19 растений с корневой системой.

Задержанного доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Экспертизой установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной в значительном размере, а растения – относятся к наркотикосодержащим.

Задержанный пояснил оперуполномоченным, что выращивает коноплю для личного употребления. Данная версия тщательно проверяется полицейскими.

В отношении слесаря котельной возбуждено уголовное дело.