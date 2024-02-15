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У тольяттинца в рюкзаке нашли наркотики

15 февраля 2024 10:52
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У тольяттинца в рюкзаке нашли наркотики

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков У МВД России по г. Тольятти поступила оперативная информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия данная информация подтвердилась. Оперативники задержали подозреваемого в подъезде   одного из многоквартирных домов на улице Революционная в Автозаводском районе.

Во время проведения личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли из рюкзака мужчины 5 пакетиков, в которых находилось порошкообразное вещество светлого цвета.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти, по результатам которого установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством мефедрон, общей массой более 3 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Ранее не судимый житель города Тольятти 1994 года рождения пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет для собственного употребления.

Теги: Стоп Наркотик

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