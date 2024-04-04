У тольяттинца изъяли 11 свертков N-метилэфедрона

120

Злоумышленник был задержан по сообщению неравнодушных граждан.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти получив информацию о причастности местного жителя к незаконному обороту наркотиков на территории города, при силовой поддержке подразделения «СОБР» Управления Росгвардии по Самарской области организовали засадные мероприятия, в ходе которых около подъезда одного из многоквартирных домов на улице 40 лет Победы в Автозаводском районе задержали 28-летнего безработного местного жителя.

В ходе личного досмотра задержанного в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли 11 свертков с порошкообразным веществом. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел У МВД России по г. Тольятти. Согласно заключению эксперта в свертках находилось наркотическое средство – N-метилэфедрон, общей массой свыше 6 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Задержанный местный житель, ранее не судимый, пояснил полицейским, что приобрел наркотики через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

В настоящее время следственным отделом по Автозаводскому району г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.г ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Полицейские продолжают мероприятия по выявлению фактов противоправной деятельности подозреваемого и установлению каналов поставки и сбыта наркотических средств на территории района, а также каналы поступления наркотиков на территорию района и лиц, причастных к противоправной деятельности. Расследование продолжается.