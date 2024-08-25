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У тольяттинки нашли мефедрон в крупном размере

25 августа 2024 10:10
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У тольяттинки нашли мефедрон в крупном размере

В апреле текущего года в отдел по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти поступила информация, что ранее не судимая 35-летняя жительница Автозаводского района употребляет запрещенные вещества.

Оперуполномоченные, с целью проверки полученной информации, возле многоквартирного дома задержали женщину и во время личного досмотра в присутствии понятых, обнаружили и изъяли у нее полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета, банковскую карту и сотовый телефон, содержащий сообщения об оплате и с указанием геолокаций тайников-закладок.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел городского Управления МВД. Согласно полученным результатам, в пакетике находилось наркотическое вещество – мефедрон в крупном размере.

Как пояснила безработная ранее не судимая жительница Тольятти, незадолго до задержания для собственного употребления приобрела в сети Интернет более 3 гр. наркотика.

Местной жительнице, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием ежемесячно 5% заработной платы в доход государства. Кроме того, судом безвозмездно обращен в собственность государства сотовый телефон лица, преступившего закон. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

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