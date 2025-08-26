Я нашел ошибку
У сызранки мошенники похитили полмиллиона

26 августа 2025 12:48
126
У сызранки мошенники похитили полмиллиона

 

В Сызрани в отдел полиции обратилась 57-летняя местная жительница с заявлением о хищении порядка 550 000 рублей. Установлено, что женщине с помощью мессенджера поступали звонки от неизвестного, который представился сотрудником Росфинмониторинга и убедил местную жительницу, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью сохранности денежных средств и необходимо срочно перевести их на “безопасный счет”. Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенников и перевела все свои накопления. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Новости по теме
В одной из социальных сетей женщине пришло сообщение якобы от знакомой.
21 августа 2025, 11:09
В Чапаевске женщина лишилась 400 тысяч рублей, попавшись на уловку телефонных аферистов
В одной из социальных сетей женщине пришло сообщение якобы от знакомой. Общество
536
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
17 августа 2025, 13:59
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
 Не торопитесь переводить деньги, пока не убедитесь в добросовестности продавца и соответствии товара заявленным характеристикам.
759
Самарчанка, желая порадовать супруга подарком, перечислила 3,2 млн рублей из семейного бюджета мнимым автодилерам
16 августа 2025, 11:14
Самарчанка, желая порадовать супруга подарком, перечислила 3,2 млн рублей из семейного бюджета мнимым автодилерам
В Самарской области за помощью в полицию обратилась семейная пара, ставшая жертвой мошенников.
919
