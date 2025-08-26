У сызранки мошенники похитили полмиллиона

126

В Сызрани в отдел полиции обратилась 57-летняя местная жительница с заявлением о хищении порядка 550 000 рублей. Установлено, что женщине с помощью мессенджера поступали звонки от неизвестного, который представился сотрудником Росфинмониторинга и убедил местную жительницу, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью сохранности денежных средств и необходимо срочно перевести их на “безопасный счет”. Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенников и перевела все свои накопления. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.