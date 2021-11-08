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У самарца, задержанного росгвардейцами,нашли марихуану

8 ноября 2021 10:52
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У самарца, задержанного росгвардейцами,нашли марихуану

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Самарском районе областного центра. На железнодорожном переезде стражи правопорядка заметили мужчину, по внешнему виду находившегося в состоянии опьянения – на это указывало его поведение. Увидев служебный автомобиль Росгвардии, пешеход резко изменил направление движения и ускорил шаг. Патрульные решили выяснить причины такого поведения и остановили мужчину.

В ходе дальнейшего общения житель Самары 1973 года рождения признался, что пытался скрыться от росгвардейцев, так как имеет при себе запрещенные вещества. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанного. У него был изъят полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

В дальнейшем специалисты дали заключение, что обнаруженное вещество является марихуаной. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Теги: Росгвардия

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