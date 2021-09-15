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У самарца похитили деньги под предлогом продажи электронной техники

15 сентября 2021 09:46
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У самарца похитили деньги под предлогом продажи электронной техники

Пострадавший и обвиняемый познакомились на игре одной из дворовых футбольных команд областного центра.

Отделом дознания завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Самары, обвиняемого в мошенничестве.

В конце июня текущего года в полицию поступило сообщение о хищении денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Установлено, что заявитель в 2019 году на одной из дворовых футбольных площадок познакомился с мужчиной, который рассказал, что может продать ноутбук и внешний жёсткий диск с 35%-ой скидкой. Житель Самары 1983 года рождения заинтересовался предложением и перевел на указанный расчетный счет 31 тысячу рублей. После чего продавец под разными предлогами не предоставлял товар, а впоследствии перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции изучили финансовые документы и узнали расчетный счет, на который потерпевший перевел денежные средства. Сотрудники уголовного розыска установили личность владельца счета и задержали его по месту жительства. Ранее не судимый 38-летний самарец признался в содеянном. Отвечая на вопросы сотрудников полиции, мужчина рассказал, что подобным образом хотел улучшить своё материальное положение.

Теперь его ждет суд.

Теги: мошенники уголовное дело

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