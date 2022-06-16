Я нашел ошибку
Главные новости:
Набиуллина заявила, что в российской экономике "по-прежнему" не будет
Набиуллина заявила, что в российской экономике "по-прежнему" не будет
Клиент «ЭнергосбыТ Плюс» лишился автомобиля за долги
Клиент «ЭнергосбыТ Плюс» лишился автомобиля за долги
Большинство россиян одобряет введение механизма самозапрета на выдачу кредитов
Большинство россиян одобряет введение механизма самозапрета на выдачу кредитов
ПАО «ТОАЗ» и Правительство Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве
ПАО «ТОАЗ» и Правительство Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве
Дизайнер из Самары представит свою коллекцию на Московской неделе моды
Дизайнер из Самары представит свою коллекцию на Московской неделе моды
Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку
Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку
Компания Baker Hughes разрывает контракты с Россией по СПГ-проектам
В Жигулевске хулиган разбил камнем «Ладу Приору», припаркованную около соседнего дома
В Жигулевске хулиган разбил камнем «Ладу Приору», припаркованную у соседнего дома
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.66
-0.43
EUR 59.12
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СУ СКР СО прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства
В селе Большая Глушица состоится открытие памятника и башкирский национальный праздник ЙЫЙЫН
С 20 по 26 июня в театре «Дилижанс» пройдёт XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У самарчанки мошенники похитили 1,6 млн рублей

16 июня 2022 10:12
102
У самарчанки мошенники похитили 1,6 млн рублей

В дежурную часть полиции Самары с заявлением о мошенничестве обратилась 39-летняя местная жительница, работающая мастером участка одного из акционерных обществ.

Заявительница рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, который представился менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений. Звонивший мужчина сообщил, что мошенники пытаются на ее имя оформить кредит.

Для отмены операции необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения. Женщина не раздумывая пошла в ближайший банк и взяла кредит в размере свыше 1,654 млн. рублей, которые частями через банкоматы перевела на указанный "безопасником" счет.  Поняв, что ее  обманули, женщина обратилась за помощью в ближайший отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к  совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор. Чтобы убедиться в безопасности счета, самостоятельно перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты, либо обратитесь в ближайшее отделение банка.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.

Теги: Мошенники Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанка перевела мошеннику больше 400 тысяч рублей
14 июня 2022, 10:17
Самарчанка перевела мошеннику больше 400 тысяч рублей
После перевода денег незнакомец прекратил разговор и больше на звонки не отвечал. Криминал
403
Жительница Новокуйбышевска взяла кредит в 830 тысяч для мошенника
10 июня 2022, 09:59
Жительница Новокуйбышевска взяла кредит в 830 тысяч для мошенника
Поняв, что ее пытаются обмануть, обратилась за помощью в ближайший отдел полиции. Криминал
671
Девушка из Самары хотела заработать на бирже, но лишилась сбережений
06 июня 2022, 09:59
Девушка из Самары хотела заработать на бирже, но лишилась сбережений
На указанные «лжеброкером» счета она отправила более 29 тысяч рублей. Криминал
793
В центре внимания
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
15 июня 2022  13:55
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
336
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
15 июня 2022  10:17
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
354
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
15 июня 2022  09:37
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
348
Также в рамках акции проходит конкурс на создание логотипа областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО».
13 июня 2022  17:43
В регионе проходит физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО»
839
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль
12 июня 2022  21:22
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО
947
Весь список