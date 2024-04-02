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У пытавшегося скрыться тольяттинца полицейские обнаружили метадон

2 апреля 2024 09:59
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У пытавшегося скрыться тольяттинца полицейские обнаружили метадон

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Тольятти в одном из скверов Автозаводского  района  обратили внимание на мужчину,  который что-то искал в кустах, а, увидев сотрудников полиции, попытался убежать. После непродолжительной погони полицейские задержали молодого человека, в присутствии понятых обнаружили и изъяли  у него бумажные свертки  с порошкообразным веществом белого цвета, после чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество является наркотическим – метадон, в значительном размере.

Как пояснил оперуполномоченным ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель 1985 года рождения, он приобрел  наркотики через сеть Интернет для собственного  употребления. 

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому  района  Управления МВД России по г. Тольятти в отношение  задержанного возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, в значительном размере).  Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию области.

 

Теги: Стоп Наркотик

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